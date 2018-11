PS não vai casar com o BE ou PCP

"Estamos prontos para ser Governo", disse Mariana Mortágua, durante a convenção do BE, que terminou no domingo. A afirmação da ministra das Finanças do Bloco de Esquerda parece-me, no entanto, um pouco utópica, dado que os bloquistas não têm expressão eleitoral, longe disso, para ser Governo. E não será nada fácil conseguirem-na, porque o caso Robles afectou, seriamente, a imagem do BE. A via teoricamente mais plausível de acesso ao poder, ou seja, à boleia do PS, também está vedada. António Costa já afirmou que as divergências com o BE e PCP não davam para casar com esses partidos, usando a expressão do primeiro-ministro, em entrevista televisiva, relativamente recente, pelo que o PS não será Governo com nenhum deles. Mas o desejo do BE em ser poder é, sem dúvida, legítimo. Não se pode negar a qualquer força política, seja ela qual for, essa aspiração. Ser Governo é uma pretensão inerente aos partidos. Poderá ser mesmo a razão da sua existência. Mas uma coisa é o desejo do BE se revelar pertinente, outra bem diferente é ser exequível. E aqui, de facto, levanto sérias dúvidas. Até porque, na área da esquerda, o crescimento eleitoral do PS afigura-se como altamente provável. E a maioria absoluta bate à porta dos socialistas.

PUB

Simões Ilharco, Lisboa

PUB

Sofrimento de um povo

PUB

A permanência no poder de determinadas individualidades não é abonatória para os seus eleitores, sobretudo quando se impõe o autoritarismo através da tomada de decisões que potenciam o sofrimento de um povo, como se este no seu todo se revisse em líderes que em processos eleitorais se mostram interessados no bem-estar do país e seus cidadãos, mas uma vez eleitos se mostram defensores apenas da sua imagem, sendo os principais responsáveis pela fome do seu povo, e estagnação da economia do país.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A situação que se vive na Venezuela, não é mais do que o resultado da prepotência e arbitrariedade dos seus dirigentes, os quais se mostram incapazes de tomar um rumo diferente de concórdia com outros países em que o intercâmbio comercial e as relações amistosas poderiam ser a chave para colocar um fim às imagens chocantes de um povo com fome.

Lamentavelmente, a desculpa da defesa dos direitos humanos tem sido argumento utilizado para desencadear conflitos entre os homens, onde os atingidos são invariavelmente os inocentes, mas ainda não vi ninguém a condenar ou agir na defesa daquele povo subjugado ao tiranismo e à pobreza, pelo que se pergunta: quantas mais imagens irão passar na televisão, com povos a fugir à pobreza e à fome, até que quem detém o poder possa despertar para colocar um fim ao sofrimento, à fuga, à fome e até ao abandono dos seus haveres, sem que os senhores do mundo utilizem a inteligência para entenderem que a tirania pode ser a causadora de uma guerra, e esta mantém a morte muito perto da vida?

Américo Lourenço, Sines

PUB