Theresa May confirma que o seu Governo aceitou o acordo do "Brexit"

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que o seu gabinete aprovou nesta quarta-feira, após um Conselho de Ministros que durou mais de cinco horas, o acordo sobre o "Brexit" alcançado com a União Europeia.

O acordo, disse May, "foi o melhor que podia ser negociado". "Acredito que o acordo serve os interesses de todo o Reino Unido", acrescentou numa breve declaração à porta de Downing Street finda a reunião ministerial.

Disse que foi aprovado "colectivamente", que é uma fórmula usada quando, em reuniões ministeriais, não se pode dizer por unanimidade.

PUB

PUB

PUB

Segundo Beth Rigby, da BBC, a votação no Conselho de Ministros foi muito dividida, mas May conseguiu aprovar o acordo por maioria - dez ministros votaram contra e o ambiente, disse uma fonte à jornalista, "foi muito pior do que em Chequers" (quando a primeira-ministra apresentou o seu plano de saída pela primeira vez).

"Sei que vêm ai dias difíceis. Mas este acordo cumpre o acordado no referendo [que determinou a saída do Reino Unido da UE 'Brexit']. Protege os trabalhadores e os direitos", disse May.

A primeira reacção a este anúncio veio do partido unionista da Irlanda do Norte DUP, cujos deputados no parlamento de Londres sustentam o Governo minoritário da primeira-ministra conservadora. À BBC, um dirigente do partido, Sammy Wilson, disse que se trata de um "acordo pobre que a própria primeira-ministra disse que nunca aceitaria". "Para usar as palavras [de May], nenhum acordo é melhor do que um mau acordo, e este é um mau acordo. As pessoas estão horrorizadas", disse.

Também à BBC a primeira-ministra Nicola Sturgeon disse que a saída da Escócia do mercado comum, quando a Irlanda do Norte permanece nele, terá um "efeito devastador" no emprego e no investimento no seu país.

A longa reunião do gabinete de Theresa May alterou os planos do dia em Bruxelas, para onde o ministro britânico para o "Brexit", Dominic Raab, deveria ter viajado.

O negociador europeu, Michel Barnier, está a pronunciar-se sobre o acordo alcançado entre Londres e Bruxelas. Diz que se trata de um "documento preciso e detalhado" que trás "certezas do ponto de vista legal sobre as consequências do 'Brexit'".

"A solução para a fronteira [da Irlanda] evoluiu consideravelmente da proposta em Fevereiro à UE", diz Barnier. Explica que foi criado "um território específico aduaneiro para a Irlanda do Norte, mas ao mesmo tempo mantém-se o acesso ao mercado para a Irlanda do Norte, por exemplo para produtos agrícolas".

"Queremos proteger os Acordos de Sexta-Feira Santa em todas as suas dimensões. Queremos preservar a integridade do mercado comum europeu, incluindo a Irlanda. E manter a ordem constitucional entre o Reino Unido e a Irlanda. Este acordo pretende que se alcance um novo acordo específico antes do final do acordo", disse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Ainda há muito trabalho para fazer", diz Barnier. "Sei que o caminho é comprido e talvez difícil para garantir uma separação ordenada e para construir uma associação duradoura".

Segundo a agência Efe, Theresa May vai amanhã à Câmara dos Comuns explicar em pormenor aos deputados o acordo que tem agora que ser aprovado pelo parlamento britânico e pelos parlamentos dos 27 Estados-membro da UE.

A oposição ao acordo entre a ala eurocéptica do Partido Conservador está patente numa carta enviada pelo deputado Jacob Rees-Mogg aos colegas de bancada. Pede-lhes para votarem contra o acordo.

PUB