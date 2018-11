Ministro da Defesa de Israel demite-se e acusa Netanyahu de se "render ao terror do Hamas"

O ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, apresentou esta quarta-feira a sua demissão, na sequência da polémica sobre um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse esta quarta-feira que o acordo foi alcançado porque o Hamas "implorou", mas até agora não havia certezas sobre as negociações mediadas pelo Egipto. Na terça-feira, um responsável não identificado citado pela imprensa israelita disse apenas que as acções de Israel seriam determinadas pelos "passos dados no terreno".

PUB

A decisão de aceitar um cessar-fogo está a ser muito criticada pelos habitantes do Sul de Israel e pelos sectores mais conservadores, que a consideram uma forma de capitulação.

PUB

Depois da declaração de Netanyahu, esta quarta-feira, o ministro da Defesa decidiu demitir-se por considerar que o primeiro-ministro deu a entender que o cessar-fogo tinha o seu aval. Na sua comunicação, disse que o primeiro-ministro "rendeu-se ao terror do Hamas".

PUB

"Ele está a escolher entre o fim da sua carreira, se ficar no cargo, e uma ligeira hipótese de reabilitar a sua imagem pública se se demitir", disse um ministro do Governo israelita, sob anonimato, ao Channel 10, citado pelo jornal Times of Israel.

Dirigindo-se aos críticos do cessar-fogo, Netanyahu recordou David Ben-Gurion, o fundador do Estado de Israel e primeiro chefe de Governo do país: "Em tempos difíceis, Ben-Gurion tomou decisões difíceis. Por vezes contra a opinião popular, mas como passar do tempo, essas decisões revelaram-se correctas."

Com a demissão de Avigdor Lieberman e a saída do seu partido Yisrael Beiteinu da coligação, o Governo de Netanyahu ficará suportado por uma maioria de apenas um lugar. Não se sabe ainda se vão ser convocadas eleições antecipadas – para já, Benjamin Netanyahu disse apenas que vai assumir a pasta da Defesa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tudo começou com uma operação das forças israelitas contra a Faixa de Gaza, interceptada pelo Hamas, no domingo. No caos que se seguiu morreram sete combatentes do grupo palestiniano, incluindo um comandante, e um coronel israelita.

Depois veio a maior troca de fogo desde a guerra de 2014. Segundo Israel, mais de 400 rockets foram disparados de Gaza desde segunda-feira à tarde (nunca tantos terão sido lançados em tão pouco tempo) e os aviões israelitas realizaram mais de 100 bombardeamentos.

Em Israel morreu uma pessoa de 40 anos – um palestiniano da Cisjordânia que trabalhava na cidade israelita de Ashkelon – e o Governo contabiliza 108 feridos. A cada vaga de ataques, a Força Aérea respondeu com intensos bombardeamentos, que atingiram centenas de posições do Hamas e alguns edifícios residenciais. De acordo com médicos em Gaza, cinco pessoas morreram, incluindo dois combatentes.

PUB