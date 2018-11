Futuro do “Brexit” joga-se hoje em Downing Street

Alcançado um acordo técnico com Bruxelas sobre o texto definitivo do tratado de saída do Reino Unido da União Europeia, Theresa May joga todas as fichas num Conselho de Ministros extraordinário, agendado para as 14 horas desta quarta-feira, em Downing Street. Acusada pela facção eurocéptica do Partido Conservador de se ter rendido à UE e sem o apoio que gostaria da ala remainer dos tories, a primeira-ministra britânica tem pela frente a árdua tarefa de tentar vender aos seus ministros o esboço do acordo de divórcio.

Os media britânicos hesitam em arriscar um desfecho previsível da reunião e avançam mesmo com eventuais demissões de ministros, em protesto contra o compromisso alcançado com Bruxelas. Segundo o Guardian, Dominic Raab (“Brexit”), Penny Mordaunt (Internacionalização), Liam Fox (Comércio), Ester McVey (Trabalho) e Andrea Leadsom (líder da Câmara dos Comuns) estão na primeira linha de descontentes com o texto que lhes foi apresentado na terça-feira à noite por May.

Para além da oposição do seu próprio partido e de alguns dos seus ministros, a primeira-ministra enfrenta ainda a desconfiança do Partido Unionista Democrático (DUP), da Irlanda do Norte, de cujos dez deputados na câmara baixa do Parlamento de Westminster depende o Governo minoritário conservador.

Esta quarta-feira de manhã, o deputado unionista Jeffrey Donaldson, assumiu que o acordo em cima da mesa não é do agrado do DUP. “Por aquilo que vimos e ouvimos, não acreditamos que este acordo seja o melhor acordo. Tem o potencial para provocar a separação do Reino Unido e isso é algo que nós não podemos apoiar”, disse à BBC, garantindo ainda que o partido “não teme uma eleição”.

Na mira de Donaldson está a solução encontrada por Bruxelas e Londres para evitar a reposição dos controlos alfandegários na fronteira entre República da Irlanda e a Irlanda do Norte após o “Brexit”. A UE não abdica de ter uma cláusula de garantia – o famoso “backstop” – para garantir a invisibilidade da fronteira e tem defendido a manutenção do território na união aduaneira enquanto não for encontrada outra solução melhor.

Os unionistas rejeitam, no entanto, um tratamento regulatório diferenciado do resto do Reino Unido e poderão votar contra o acordo, quando este for apresentado ao Parlamento – partindo do pressuposto que passa no Conselho de Ministros esta quarta-feira.

Fontes da UE disseram à Reuters que o acordo para a fronteira implica uma tomada de decisão das partes em Julho de 2020. Nessa altura, e caso não seja alcançado qualquer acordo comercial entre Londres e Bruxelas, poderá haver uma extensão do período de transição para além de Dezembro de 2020 – e a continuação das negociações sobre a fronteira – ou a entrada em vigor de um acordo aduaneiro mínimo para todo o Reino Unido, mas no qual se prevê que a Irlanda do Norte se mantenha mais alinhada com as regras europeias do que o resto do país.

A Comissão Europeia e Michel Barnier deverão fazer um comunicado esta quarta-feira sobre o estado das negociações entre os dois blocos. Se Downing Street der luz verde ao esboço do acordo técnico, o negociador-chefe poderá ainda confirmar o agendamento de uma cimeira europeia extraordinária para a ratificação do documento pelos 27 Estados-membros, a 24 ou 25 de Novembro.

