Proporção de eurodeputados por grupo político

O PE tem hoje (legislatura 2014-2019) oito grupos políticos e um grupo de não-inscritos, e funciona em duas cidades: Estrasburgo e Bruxelas. São 751 eurodeputados eleitos



GUE/NGL S&D Verdes/ALE ALDE PEE ECR EFDD Sem filiação ENL Eurodeputados portugueses 189 52 51 68 219 71 45 21 35 751 lugares Lugares do Conselho da União Europeia Lugares da Comissão da União Europeia Ver mais Número de deputados por grupo político

O que são as famílias políticas do PE

Portugal está representado no Parlamento Europeu por 21 deputados distribuídos por quatro grupos políticos

Da actual para a próxima legislatura

Com o "Brexit", o número de deputados vai ser menor (dados de 1 Abril 2018)

Nota: o Reino Unido deixa de ter deputados na próxima legislatura

Eurodeputados reeleitos e eleitos pela primeira vez

Em 2014, 48,5% eram membros eleitos pela 1.ª vez. A Grécia foi o país com mais novos eleitos, 90,5% dos eurodeputados. O Luxemburgo reelegeu 83,3% dos seu eurodeputados da legislatura anterior (dados de 2014)

Evolução dos grupos políticos

Peso de cada família política no início de cada legislatura

Nota: desde Julho de 2014, 92 deputados foram substituídos — 36 renunciaram, 6 morreram e 50 foram nomeados para cargos incompatíveis com a posição no Parlamento Europeu

A percentagem de mulheres deputadas no actual Parlamento Europeu varia entre 69,2% na Finlândia e 16,7% em Chipre. Nas eleições de Maio de 2014, nove Estados-Membros tinham quotas de género, que dizem sobretudo respeito à composição de listas eleitorais, com proporções de género aplicáveis a ambos os sexos, para evitar a sub-representação de ambos

O n.º de mulheres cresceu de 16,3% em 1979 até 36,9% eleitas em 2014, o valor mais alto. Actualmente são 36,2%, devido a alterações na composição do Parlamento desde Julho de 2014. A Finlândia é o país com maior percentagem de mulheres eurodeputadas (69,2%)

Proporção actual de homens e mulheres no PE

Idade dos deputados

A 1 de Abril de 2018, o deputado com mais idade tinha 89 anos e os mais jovens tinham 29 anos

Quanto custa cada Parlamento a cada cidadão

Custo anual de funcionamento, com base no Orçamento do Estado de cada país, dividido pelo número de habitantes (dados de 2015)

*10,5 euros em 2019

Nota: com excepção de Portugal, os outros cálculos são apresentados no European Parliament: Facts and Figures, Abril de 2018. O PE recomenda cautela nas comparações dadas às diferenças entre cada um