Economia desacelera para 2,1% no terceiro trimestre

A economia portuguesa cresceu 2,1% no terceiro trimestre de 2018, o que representa uma desaceleração face ao crescimento de 2,4% registado no trimestre anterior, revela a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada nesta quarta-feira.

O INE explica "a procura interna registou um contributo menos positivo, em resultado da desaceleração do consumo privado". Já o investimento "apresentou um crescimento ligeiramente mais acentuado" e a procura externa líquida deu "um contributo negativo idêntico ao observado nos dois trimestres anteriores".

No primeiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) tinha crescido 2,2% face ao ano anterior e, no segundo trimestre, o crescimento acelerou para 2,4%. A meta do Governo é chegar ao final de 2018 com a economia a crescer 2,4%, mas para que isso aconteça o PIB terá de acelerar nos próximos três meses.

