Outra vez a viver acima das possibilidades?

Nos primeiros nove meses deste ano os empréstimos contraídos pelos portugueses na banca para comprarem carros, telefones, férias ou outros bens de consumo aumentaram 16% em comparação com os valores do ano passado. Neste mesmo período do ano, os portugueses pediram à banca 7293 mil milhões de euros para comprarem casa, o que representa um crescimento de 22,5% face ao ano passado.

Julgar o comportamento das pessoas que na sua livre vontade se deliciam com a volúpia do crédito fácil é tão arriscado como repetir o slogan dos anos mais duros da troika, que condenava moralmente os portugueses por terem “vivido acima das suas possibilidades”. Mas lêem-se estes números e só por hipocrisia não se reconhece que o país está outra vez a cair numa perigosa espiral de endividamento.

É sempre possível temperar este discurso pessimista dizendo que os números registados pelo Banco de Portugal surgem após cinco anos em que as famílias (e o sector privado no seu todo) apertaram o cinto e reduziram o peso das suas dívidas de 270% para próximo de 200% do PIB. Ou garantindo ser normal que, com os rendimentos reais a subirem um pouco e o desemprego em queda, as pessoas voltem a gastar o que têm mais o que pedem ao banco.

Mas há nesta bonomia o mesmo perigo do laxismo cultivados por uma parte muito significativa das famílias e pela banca entre 2000 e 2010. Quando uma economia cresce 2,3% e o crédito ao consumo ronda os 20%, algo vai mal; quando a taxa de poupança dos portugueses se situa nuns magros 5,1% do PIB, é óbvio que se gasta mais do que seria prudente.

Não há forma de desmentir que a euforia do crédito ao consumo é sinal de que nem a banca nem os consumidores conservam na memória a relação entre o excesso de dívida e as dores de um abrandamento da economia (e ainda menos os impactes de uma crise). É bom saber que há hoje em Portugal um clima de confiança, mas, como recorda a cada passo o Banco de Portugal, esse clima gera uma euforia que roça a irresponsabilidade.

Para já, tudo parece sob controlo. Mas se por acaso, um dia, a economia arrefecer, os juros subirem e o desemprego aumentar, voltaremos a viver os terríveis dilemas do sobreendividamento e, eventualmente, a ter de pagar os excessos cometidos pela banca.

