Medidas de coacção de Bruno de Carvalho e "Mustafá" só quinta-feira

As medidas de coacção que serão aplicadas a Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, e Nuno Mendes, conhecido por "Mustafá", e líder da claque sportinguista Juventude Leonina, só deverão ser anunciadas na quinta-feira.

Bruno de Carvalho e "Mustafá" foi detido para ser interrogado no âmbito da investigação ao ataque à academia do Sporting, em Alcochete. A 15 de Maio, a equipa de futebol do Sporting foi atacada por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, membros da equipa técnica e outros funcionários, na academia "leonina". A GNR deteve no próprio dia 23 pessoas e efectuou, posteriormente, mais detenções, que elevaram para 38 o número de detidos, todos em prisão preventiva, entre os quais está o antigo líder da Juventude Leonina, Fernando Mendes.

Do ataque resultou o pedido de rescisão de nove futebolistas, alegando justa causa - alguns dos quais recuaram na decisão -, e levou à constituição de quatro dezenas de arguidos, suspeitos da prática de diversos crimes, entre os quais terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com violência.

