FC Porto perde com Varese e cai na FIBA Europe Cup

O FC Porto perdeu esta quarta-feira com os italianos do Pallacanestro Varese (71-89), em jogo da 5.ª jornada do Grupo F da FIBA Europe Cup, disputado no Dragão Caixa, falhando o apuramento para a próxima fase da prova.

Os “dragões” precisavam de uma vitória por nove pontos, no mínimo, mas acabaram por não conseguir contrariar um opositor que revelou grande eficácia, passando a somar nove pontos, contra os seis da equipa portuguesa, quando falta disputar uma ronda da fase de grupos.

O FC Porto recebe, no dia 21 de Novembro, o último classificado do grupo, os búlgaros do Rilski Sportist, que perderam (83-104) com o líder Alba Fehérvár, da Hungria, e continuam sem vencer na competição.

