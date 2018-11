Claudio Ranieri está de regresso ao futebol inglês

Claudio Ranieri é o novo treinador do Fulham, clube que regressou à Primeira Liga de futebol inglês esta temporada. O treinador italiano é o substituto do técnico sérvio Slavisa Jokanovic, que orientava a equipa londrina desde 2015 e é agora afastado. Em causa estarão os maus resultados da equipa até ao momento: dez derrotas em 15 partidas — nove delas no campeonato, onde está em último lugar — e a eliminação na Taça da Liga.

"É uma honra aceitar o convite e a oportunidade de liderar o Fulham, um clube fantástico com tradição e história", disse Ranieri ao site oficial do clube. “O objectivo do Fulham nunca deve ser simplesmente sobreviver na Premier League. Devemos sempre ser um adversário difícil e alcançar o sucesso. Este plantel do Fulham tem um talento excepcional que é contrário à sua posição na tabela. Eu sei que esta equipa é muito capaz de ter melhores performances”, referiu.

O presidente do Fulham, Shahid Khan, disse em comunicado que era necessário uma mudança na equipa. "O nosso caminho nesta temporada levou-me a tomar o que sei ser a decisão correcta, na hora certa, para os nossos jogadores, o clube e os nossos adeptos”, diz.

Claudio Ranieri tem 67 anos e regressa a Inglaterra depois de conquistar o campeonato com o Leicester City em 2016 e no ano seguinte levar a mesma equipa à Liga dos Campeões. Na última temporada esteve a comandar os franceses do Nantes, onde ficou em 9.º lugar — clube que teve o contributo do português Miguel Cardoso, entre o início desta época e o dia 2 de Outubro, que agora rumou a Espanha. No currículo de Ranieri também estão clubes como o Mónaco, a Juventus, a Roma, o Chelsea, o Valência e a selecção da Grécia.

Ranieri já estará a orientar o Fulham na próxima partida, para o campeonato inglês, no dia 24 de Novembro, frente ao Southampton. Os cottagers estão no fundo da classificação com cinco pontos.

