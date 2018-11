Carlsen e Caruana mantêm impasse no Mundial

Quatro partidas disputadas e outros tantos empates é o balanço do confronto para o título mundial absoluto, que está a decorrer em Londres e que opõe o norueguês Magnus Carlsen ao pretendente ao título, o norte-americano Fabiano Caruana. Com um terço da prova já concluída (o encontro é a melhor de 12 partidas), o impasse mantém-se.

Apesar da intensa luta travada em todas as partidas, verdadeiras hipóteses de vitória até agora só ocorreram na partida inaugural, em que Carlsen dispôs de uma oportunidade flagrante. Nas terceira e quarta partidas, realizadas depois do primeiro dia de descanso, a abordagem de ambos foi mais conservadora, parecendo que, depois do embate inicial, em que tentaram mutuamente surpreender-se, a cautela está a prevalecer sobre o assumir de riscos e a procura de produzir desequilíbrios. Depois do segundo dia de descanso, na quinta-feira os dois voltam a defrontar-se, com Caruna a conduzir as brancas.

Entretanto, na China terminou o magistral de Shenzhen, com o triunfo tripartido entre o francês Maxime Vachier Lagrave, o holandês Anish Giri e o chinês Ding Liren, todos contabilizando 5,5 pontos dos dez possíveis. Numa prova disputada no sistema de poule a duas voltas entre os seis participantes, o equilíbrio foi a nota dominante, ficando nas posições imediatas o outro representante chinês, Yangyi Yu, e o russo Nikita Vitiukov, com apenas menos meio ponto. O grande derrotado foi o polaco Radoslaw Wojtaszek, que há cerca de 15 dias tinha vencido o fortíssimo Open da Ilha de Man, mas que desta feita não escapou ao último lugar, com apenas 3,5 pontos e sem ter obtido qualquer vitória.

Na cidade russa de Khanty-Mansiysk, concluiram-se os quartos-de-final do Mundial feminino no formato KO. A actual campeã, a chinesa Wenjun Ju, venceu por 1,5-0,5 a jovem representante do Uzbequistão, Gulrukhbegim Tokirjonova, com a russa Katherina Lagno a eliminar, 2-0, a outra chinesa ainda presente na prova, Tingjie Lei, enquanto nos outros dois confrontos se teve de se recorrer ao desempate para encontrar o vencedor.

Nesta fase, o destino das irmãs Muzichuk foi antagónico, com Anna a ser desfeiteada pela russa Alexandra Kosteniuk, nas partidas semirrápidas, enquanto Marya acabou por conseguir seguir em frente, mas apenas na segunda poule de partidas-relâmpago, perante Zhansaya Abdumalik, do Cazaquistão. Nas meias-finais a chinesa terá pela frente Kosteniuk, enquanto a outra russa defronta a ucraniana.

