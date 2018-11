Benfica e Sporting apuram-se para os 16 avos da Taça Challenge

O Benfica e o Sporting qualificaram-se nesta quarta-feira para os 16 avos-de-final da Taça Challenge, em voleibol. Os dois finalistas da Liga portuguesa da época passada repetiram, fora de portas, o 3-0 que tinham conseguido na primeira mão da eliminatória, confirmando a superioridade sobre os rivais.

Em Chipre, o Benfica voltou a impor-se pela margem máxima sobre o Pafiakos Pafos, com os parciais de 20-25, 20-25 e 15-25. No Luxemburgo, o Sporting ganhou desta vez ao VC Fentange por 12-25, 15-25 e 12-25.

PUB

Em acção está ainda o Sp. Caldas, que na primeira mão derrotou o Chênois Geneve por 3-1. Na Suíça, a equipa portuguesa terá de defender a vantagem com um resultado perfeito ou então tentar levar o encontro para o golden set.

PUB

A Challenge Cup regressa no dia 28 de Novembro, com o Benfica a disputar na Luz a primeira mão dos 16 avos-de-final diante dos gregos do Iraklis Petosfirisi. O Sporting recebe, no primeiro encontro da eliminatória, o Stroitel Minsk, da Bielorrússia.

PUB

PUB