Casa real lança fotografias em comemoração do 70.º aniversário de Carlos

Sentado num banco, sorridente e rodeado pela família. Assim posa o príncipe Carlos nas fotografias lançadas esta semana para celebrar o 70.º aniversário do herdeiro do trono de Inglaterra.

Ao seu colo, George, o primeiro neto, solta uma gargalhada e ao lado a duquesa da Cornualha abraça a neta, Charlotte. Atrás, os duques de Cambridge e Sussex completam, a fotografia — Kate Middleton com o terceiro filho, Louis, ao colo. Uma das duas imagens publicadas tem um estilo mais cândido, enquanto a outra mostra os mesmos familiares com uma postura mais composta.

As fotografias foram tiradas no jardim de Clarence House, a residência e local de trabalho dos duques da Cornualha, Carlos e Camila. Também para marcar a data, foram lançados recentemente novos selos de correio com uma fotografia do príncipe de Gales acompanhado dos dois filhos, William e Harry.

Apesar da idade, Carlos não mostra sinais de desacelerar e prepara-se para qualquer dia suceder a rainha Isabel II, assumindo cada vez mais responsabilidades oficiais. Na semana passada pronunciou-se sobre que postura que irá adoptar enquanto monarca, assegurando que não irá pronunciar a sua opinião sobre temas como o ambiente e arquitectura moderna da mesma forma como costuma fazer.

"Acho que ele não pensa que tem 70 anos", escreve Camila, num tributo publicado no Telegraph Magazine, citada pelo New York Times. "Acho que é apenas um número para ele. Não há maneira de ele desacelerar".

Carlos tornou-se o herdeiro da coroa aos três anos, após a morte do seu avô materno, o rei Jorge VI. Em toda a história da monarquia britânica nenhum herdeiro esperou tanto tempo para suceder ao trono. Este ano foi também nomeado o próximo chefe da Commonwealth em unanimidade pelos 53 países membros, seguindo assim os passos da mãe.

Prepara-se ainda para receber o quarto neto ou neta, o primeiro filho de Harry e Meghan, que, de acordo com um comunicado do Palácio, nascerá na próxima Primavera. Será o sétimo membro da família real na linha de sucessão.

