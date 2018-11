Transportadoras ameaçam acabar com descontos em passes dos estudantes

As empresas privadas de autocarros ameaçam deixar de vender já em Dezembro os passes com desconto para estudantes do básico, secundário e ensino superior se o Governo não pagar rapidamente o que lhes deve, noticiou a TSF.

O presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP), Cabaço Martins, explica que nunca existiu uma situação como esta, com o Estado a não pagar desde o início do ano aquilo a que se comprometeu pelos descontos que anunciou nos passes 4-18 e sub23.

A ameaça envolve dezenas de empresas, incluindo a Rodoviária de Lisboa, a Vimeca, TST, Barraqueiro, Scotturb, Eva, Rodoviária do Alentejo, Mafrense, Resende e Gondomarense.

Cabaço Martins explica que a despesa está prevista no Orçamento do Estado, razão pela qual que falta é "apenas" a resolução do Conselho de Ministros que autoriza o Ministério das Finanças a liquidar estes montantes: "É simplesmente uma autorização, uma questão burocrática, para pagar aos operadores de transporte privados, pois a verba já está cabimentada no Orçamento.” A dívida, segundo o mesmo responsável, já vai em 13 milhões de euros, montante incomportável para as empresas em causa.

