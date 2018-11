Portugueses feridos em acidente na Bélgica não correm risco de vida

Os três portugueses internados na sequência do acidente de segunda-feira na Bélgica continuam hospitalizados, mas não correm risco de vida, informou fonte da Secretaria de Estado das Comunidades.

Segundo a mesma fonte, a embaixada portuguesa em Bruxelas contactou as empresas para as quais os portugueses trabalhavam, falou com alguns dos feridos e "continua a acompanhar atentamente a situação". O acidente ocorreu na segunda-feira ao início da noite e envolveu nove portugueses, três dos quais são feridos graves e estão hospitalizados na cidade de Namur.

O minibus que transportava os trabalhadores de uma empresa de construção civil belga tinha saído do Luxemburgo e o acidente ocorreu na auto-estrada que faz a ligação entre a Bélgica e o Luxemburgo, na região belga de Spontin, entre Namur e Ciney, noticiou a Rádio Televisão Belga Francófona.

