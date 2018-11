Há bombas de insulina para todas as crianças até aos 14 anos

Depois de atrasos reportados a meio do ano na entrega de bombas de insulina a todas as crianças até aos 14 anos com diabetes tipo 1, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) garantiu ao PÚBLICO que foram adquiridos todos os dispositivos para cumprir a meta deste ano. E já entregou ao Governo a previsão de bombas de insulina necessárias para, no próximo ano, abranger todos os jovens até aos 18 anos. Esta quarta-feira assinala-se o Dia Mundial da Diabetes.

“Informa-se que foram adquiridos, para este ano, dispositivos para todas os utentes elegíveis com idade inferior ou igual a 14 anos, num total de 852 dispositivos, estando os mesmos, a ser distribuídos aos centros, de acordo com as necessidades e pedidos”, afirmou a DGS, em resposta escrita ao PÚBLICO.

O acesso gratuito a dispositivos de perfusão subcutânea contínua de insulina (bombas de insulina) a todas as crianças e jovens até aos 18 anos com diabetes tipo 1 faz parte de um projecto do Governo anunciado em 2016. A atribuição dos dispositivos é feita de forma faseada e para este ano previa-se que todas as crianças até aos 14 anos pudessem ter acesso às bombas de insulina.

Mas o concurso para aquisição do material só ficou concluído em Março, atrasando a distribuição. Em Junho, o Estado só tinha ainda comprado cerca de um quarto das bombas necessárias. E desde Abril até àquela altura tinham sido entregues 50.

A meta fica concluída em 2019, quando todos os jovens até aos 18 anos tiverem recebido gratuitamente o aparelho. Segundo a DGS, “já foi enviada a previsão para 2019, para aquisição de 857 dispositivos, que contempla, todas as crianças/jovens com idade igual ou inferior a 18 anos, dando assim cumprimento ao despacho” de Outubro de 2016.

