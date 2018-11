PSD-Lisboa debate Orçamento do Estado sem militantes

O PSD anunciou no site uma campanha de debate interno em torno da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2019, com sessões abertas a “militantes e simpatizantes” em todas as distritais. Só que a sessão de Lisboa, que decorreu na última quinta-feira, foi fechada aos militantes. O convidado era o vice-presidente Nuno Morais Sarmento que falou para perto de 20 pessoas, que pertenciam à comissão política distrital.

A sessão, em que os sociais-democratas estiveram sentados numa mesa rectangular, "foi uma reunião com comissão política distrital alargada" do PSD-Lisboa, confirmou ao PÚBLICO o líder da distrital, Pedro Pinto. O modelo difere do que foi anunciado no site social-democrata a 31 de Outubro: vários dirigentes andariam pelo país para “debater” o OE 2019 “junto dos militantes e simpatizantes do PSD”. Foi o que aconteceu nas sessões de Santarém, Bragança e Vila Real, em Portalegre, na Guarda, Castelo Branco e Guimarães. Nesta cidade do distrito de Braga, onde interveio o líder da bancada Fernando Negrão, a sala estava composta, noutros casos havia poucas pessoas para ouvir os convidados. De qualquer forma, foram quase todas em salas com uma mesa para os convidados e cadeiras para os militantes.

Em Lisboa, a sessão em que estiveram Nuno Morais Sarmento e o deputado António Leitão Amaro foi longa, mas restrita aos dirigentes. A justificação dada, naquela noite, foi a proximidade com a sessão com Rui Rio em Lisboa, no âmbito das reuniões mais gerais que tem feito com militantes, marcada para esta quarta-feira, o que não convenceu todos os sociais-democratas.

Para esta operação sobre o OE, idêntica à que era promovida pela anterior direcção de Passos Coelho, foram mobilizados vogais da Comissão Política Nacional – como Álvaro Amaro, Rui Rocha, André Coelho Lima, Carvalho Martins, Graça Carvalho, - os vice-presidentes Castro Almeida e Salvador Malheiro bem como os deputados Duarte Pacheco e António Leitão Amaro.

