“Ser gentil” é comprar uma t-shirt e ajudar cinco instituições

PUB

São t-shirts bordadas à mão e pretendem cumprir o mote que dá nome à colecção solidária da Thirteen Studio: Be Kind. Como? Parte do montante angariado com as vendas vai ser doado ao evento Blogging for a cause e dividido por cinco instituições: O Ninho, Bebé e Criança Feliz, Plantar uma Árvore, Bigodes Fofos e Grupo Lobo. Assim, cada cliente que compre uma camisola — que custa 26,90 euros —, estará a contribuir com um euro para cada instituição.

A Thirteen Studio, uma startup criada pelas irmãs Ana e Carolina Nelas, nasceu depois de “uma encomenda inesperada: uma t-shirt bordada à mão”, explica Carolina, em email enviado ao P3. Foi aí que perceberam que Ana tinha talento para bordar e decidiram avançar com a marca. Associar-se ao Blogging for a Cause foi “uma ideia imediata” para as irmãs, que sempre acreditaram que “qualquer um de nós pode fazer do mundo um lugar melhor”. Até 30 de Novembro, as vendas da t-shirt Be Kind vão reverter para o evento solidário. Posteriormente, os cinco euros vão continuar a ser doados às mesmas entidades.

PUB

Foto A t-shirt Be Kind custa 26,90 euros.

PUB

Mais populares A carregar...

O Blogging for a Cause realiza-se a 1 de Dezembro, entre as 13h e as 20h30, na Red Apple, no Parque das Nações, Lisboa. O bilhete custa 60 euros, valor que também será dividido de igual forma pelas cinco instituições.

PUB