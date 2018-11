É muito simples

O Presidente Macron disse que o nacionalismo era exactamente o oposto do nacionalismo. O problema é que não é. Não é o oposto e, por conseguinte, não pode ser exactamente o oposto.

O oposto do patriotismo é a indiferença perante a pátria ou todas as pátrias. Ou, se calhar, o oposto do patriotismo é odiar a pátria e dedicar a vida a combatê-la.

O nacionalismo é quando se acha que se teve a sorte incrível de ter nascido no melhor país do mundo, claramente superior a todos os outros. Esta crença é inabalável e é alimentada por noções da inferioridade dos outros países.

O oposto do nacionalismo é o internacionalismo. O man of the world acha retrógrada e limitativa a identificação com um só país.

O patriotismo é um nacionalismo moderado e crítico em que se aceita a subjectividade da identificação com o nosso país e logo que as pessoas de outras pátrias sejam igualmente patrióticas.

O Presidente Macron quer que comparemos Trump (que só pensa no país dele e os outros que se lixem) com Macron (que não pensa assim, por muito que adore a França).

O americano é nacionalista mas o francês é patriota. Se o nacionalismo fosse o oposto de patriotismo então Macron disse que Trump não é um patriota.

Trump é um patriota. Provavelmente não sabe o que é o nacionalismo. Mas, na arrogância e grandiloquência - e na simplificação absurda - é até bastante parecido com Macron.

Macron é suficientemente inteligente e educado para ter uma ideia exacta do bullshit que nos ofereceu. Mostra é o que pensa de quem o ouve.

