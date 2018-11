Merkel ao lado de Macron: UE precisa de um exército para “mostrar ao mundo que nunca mais haverá guerra na Europa”

Num aguardado discurso esta terça-feira em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, Angela Merkel demonstrou estar em sintonia com Emmanuel Macron, apoiando a criação de um Exército da União Europeia. No mesmo dia em que Donald Trump passou pelo Twitter para ridicularizar a derrota francesa contra a Alemanha nazi, em resposta à proposta do Presidente francês – que também encara os Estados Unidos como ameaça –, a chanceler alemã defendeu a relevância da constituição de uma força militar europeia, “para mostrar ao mundo que nunca mais haverá guerra na Europa”.

“Obviamente que nunca seria um Exército rival da NATO, mas um bom complemento à NATO”, assegurou, no entanto, Merkel, mesmo admitindo que “os tempos em que podíamos confiar uns nos outros acabaram”. “Isto significa que nós, europeus, temos de tomar o nosso destino unicamente nas nossas mãos”, acrescentou.

O respaldo à criação de um Exército europeu foi um dos principais destaques numa intervenção sobre o futuro da Europa, que conseguiu arrancar aos eurodeputados mais aplausos do que apupos, que também foram audíveis – Merkel respondeu às vaias dos eurocépticos relembrando que também é “parlamentar” e que as mesmas só demonstram que “tem razão”.

Naquele que foi, possivelmente, o seu último discurso na assembleia europeia – a chanceler não se recandidatará à liderança do seu partido e abandonará a política no final do mandato, em 2021 –, a líder do Governo alemão procurou vestir a pele de defensora da unidade e da integridade da União, contra os nacionalismos, os autoritarismos e divisões que a ameaçam.

Merkel apelou à tolerância e à solidariedade, afirmando que o “nacionalismo e o egoísmo não têm mais lugar na Europa”.

A chanceler abordou também a situação com o Governo italiano (composto pelo partido de extrema-direita Liga e pelos anarquistas do Movimento 5 Estrelas), cujo prazo para entregar uma nova versão do seu Orçamento, depois de a primeira ter sido rejeitada pela União Europeia, está a terminar: “A nossa moeda comum só pode funcionar se todos os membros individuais cumpram com a sua responsabilidade em relação a finanças sustentáveis.”

“Nós queremos estender uma mão a Itália”, disse ainda. “Mas Itália também concordou com várias regras e não as pode simplesmente rasgar”.

Merkel falou também nos casos da Polónia e Hungria, países que são fonte de preocupação e alvos de possíveis sanções por parte de Bruxelas por acusações de esvaziamento das suas instituições democráticas: “A solidariedade está sempre ligada aos compromissos com a comunidade e aos princípios básicos do Estado de Direito”.Com Manuel Louro

