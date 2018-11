Londres e Bruxelas fecham acordo “técnico” sobre o “Brexit”

Reino Unido e União Europeia terão chegado esta terça-feira a acordo sobre o texto que versará sobre a fronteira entre as duas Irlandas, o principal bloqueador das negociações, avançam os media britânicos e irlandeses. Ainda não há, no entanto, confirmação oficial de nenhuma das partes.

A BBC noticia ainda que as duas partes têm um compromisso a “nível técnico” e que a primeira-ministra agendou um conselho de ministros para esta terça-feira à noite e outro para quarta-feira à tarde, onde se discutirá o esboço do acordo de saída.

Os ministros foram informados sobre o estado das negociações ao início desta terça-feira e avisados, porém, de que algumas questões ainda estavam por resolver.

Segundo a RTE, deverá mesmo haver uma cláusula de garantia para evitar a reposição dos controlos alfandegários na fronteira entre República da Irlanda e a Irlanda do Norte – a famosa “solução backstop – após a saída do Reino Unido da UE.

De acordo com as fontes ouvidas pela emissora irlandesa, a solução encontrada passa pela criação de um acordo aduaneiro alargado com o Reino Unido, com disposições especificamente concebidas para a Irlanda do Norte.

