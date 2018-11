Incêndio mais mortífero de sempre na Califórnia já fez 42 mortos

O grande incêndio que começou há quase uma semana no Norte da Califórnia, nos Estados Unidos, já matou pelo menos 42 pessoas. É o fogo mais mortífero de que há memória no estado. O balanço mais recente indica que 228 pessoas continuam desaparecidas.

A localidade mais afectada é a pequena cidade de Paradise, 130 quilómetros a Norte da capital, Sacramento. Foi lá que as equipas de socorro encontraram mais 13 corpos nas últimas horas. Desde a semana passada, mais de 300.000 pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas por causa dos incêndios.

Para além do elevado número de mortos e de desaparecidos, o incêndio (conhecido como Camp Fire, devido à zona onde deflagrou, Camp Creek Road) já destruiu 7200 estruturas e outras 15.000 estão em risco.

Antes deste incêndio, o mais mortífero na Califórnia tinha acontecido em 1933, nos arredores de Los Angeles, que fez 31 mortos.

As autoridades locais dizem que conseguiram controlar 25% das chamas, que já consumiram 45.000 hectares – um valor semelhante à área ardida na zona de Pedrógão Grande no Verão de 2017, quando 66 pessoas morreram.

Para além do grande incêndio no Norte da Califórnia há outros dois a lavrar mais a Sul, perto de Los Angeles. Um deles, em Thousand Oaks, a 64 quilómetros da cidade, já consumiu 34.000 hectares de floresta e destruiu 177 edifícios; o outro, que lavra muito perto, consumiu até ao momento 1800 hectares.

Nestas zonas vivem várias celebridades, que têm partilhado nas redes sociais apelos e relatos das suas experiências.

As causas do incêndio em Paradise estão a ser investigadas, entre notícias de que foram registadas falhas em centrais eléctricas pouco antes do seu início. As autoridades dizem que as chamas estão a ser alimentadas por uma baixa humidade, ventos quentes e um mês sem chuva.

O governador do estado, Jerry Brown, do Partido Democrata, tem apontado também para as consequências das alterações climáticas. "Isto não é o novo normal, isto é o novo anormal", disse Brown.

A frequência e a gravidade dos incêndios têm aumentado na Califórnia, fora dos meses de Verão, onde antes se concentravam. O número de vítimas mortais também tem aumentado porque há mais pessoas a viver na Califórnia (40 milhões de pessoas, o dobro em relação a 1970) e a viverem cada vez mais perto de zonas de risco.

