Acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel depois do pior conflito desde a guerra em 2014

Uma operação das forças israelitas na Faixa de Gaza, na madrugada de domingo, que matou sete palestinianos, incluindo um comandando do braço armado do movimento armado do Hamas, provocou a maior troca de fogo desde 2014. Nesta terça-feira, depois da chegada de uma delegação do Egipto e das Nações Unidas, foi anunciado um acordo de cessar-fogo entre as duas partes.

De acordo com o Exército israelita, nas 25 horas que se seguiram à descoberta da operação de domingo foram disparados mais de 460 rockets e morteiros contra o Sul de Israel, matando uma pessoa e ferindo cerca de 70. A cada vaga de ataques por parte do Hamas, a Força Aérea israelita respondeu com intensos bombardeamentos, que atingiram centenas de posições do Hamas e de outras organizações militantes palestinianas. De acordo com o Hamas, os bombardeamentos israelitas mataram sete palestinianos.

Este foi o pior conflito desde 2014, ano em que estalou uma guerra entre o Hamas e o Exército israelita que durou 51 dias e que provocou a morte de mais de 2200 palestinianos e 74 israelitas, na sua maioria militares.

Tudo começou na madrugada de domingo, quando um comando do Exército israelita que circulava num automóvel no interior da Faixa de Gaza lançou uma operação secreta na cidade de Khan Younis, a três quilómetros da fronteira. A operação foi descoberta pelo Hamas que se lançou em perseguição contra o grupo de operações especiais, que escapou com o apoio da Força Aérea de Israel. Apesar disso, um solado israelita morreu e outro ficou ferido. Logo a seguir começaram a chover rockets em Israel que respondeu com intensos bombardeamentos. Esta troca de fogo durou até esta terça-feira.

Perante a escalada da violência, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu reuniu o seu gabinete de segurança na sede do Exército em Tel Aviv. O encontro decorreu durante sete horas. Depois, foi anunciado que as forças israelitas iriam manter os bombardeamentos “se necessário”.

O tom das ameaças foi crescendo ao longo das últimas 24 horas, com o Hamas a garantir que iria continuar a lançar rockets contra as cidades israelitas.

No entanto, e como já estava previsto, chegou nesta terça-feira a Gaza uma delegação do Egipto e da ONU que tinha como objectivo mediar um cessar-fogo depois de oito meses de sucessivos conflitos na fronteira.

Terão sido estas duas delegações a acalmar os ânimos já que, logo após a sua chegada, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, divulgou um comunicado a informar que estava na disposição de suspender o lançamento de rockets e morteiros se a Força Aérea israelita terminasse também com os bombardeamentos.

“A resistência palestiniana está a defender o seu povo e a si mesma perante a agressão israelita”, disse Haniyeh, acrescentando que se “a ocupação parar com a sua agressão, é possível regressar a um acordo de cessar-fogo”.

Do lado israelita ainda não chegaram confirmações oficiais, mas várias fontes diplomáticas e do Governo informaram a comunicação social local que o cessar-fogo foi aceite.

