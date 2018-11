Baleia com 18,5 metros de comprimento deu à costa em Mira

Uma baleia com 18,5 metros de comprimento deu esta segunda-feira à costa na praia do Areão, em Mira, no distrito de Coimbra.

O capitão Carlos Isabel, do Comando Local do Porto de Aveiro, adiantou ao PÚBLICO que é uma baleia-comum de sexo masculino. Devido às grandes dimensões do animal, só no final desta terça-feira será possível "ter máquinas para retirar a baleia da praia”.

PUB

No local estão membros da Protecção Civil da Câmara de Mira e da Polícia Marítima, que contam com o apoio do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos de Ílhavo que “fazem as análises e vão verificar quais foram as razões da morte do animal”.

PUB

A baleia-comum, ou Balaenoptera physalus, é o segundo maior animal do mundo, a seguir à baleia-azul, chegando até 27 metros de comprimento.

PUB

PUB