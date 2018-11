Rodolfo Guzmán traz a cozinha de raiz do Peru ao Ocean

São dois chefs que seguem uma mesma filosofia: a de trabalhar com produtos locais, valorizando-os. Um vem do Chile, o outro é austríaco mas está em Portugal há anos suficientes para conhecer profundamente os produtos portugueses, em especial os do Algarve. No próximo dia 17, Hans Neuner, chef do restaurante Ocean (duas estrelas Michelin), do Vila Vita Parc, em Porches, Algarve, recebe o chileno Rodolfo Guzmán, para um jantar a quatro mãos inserido na série de jantares especiais baptizados como Culin’Art Dinners.

Nos últimos anos, Guzmán colocou o Chile no mapa da gastronomia mundial, explorando no seu restaurante, o Boragó, sabores e ingredientes esquecidos ou pouco valorizados, e cozinhados segundo as técnicas da cozinha tradicional do povo Mapuche, do Centro-Sul do território chileno. O trabalho de Guzmán destaca-se também pela preocupação estética na forma de apresentação das suas criações, em pratos que destacam a beleza da matéria utilizada.

PUB

Esta recuperação de antigas tradições culinárias do seu país – na linha do que fazem outros chefs internacionais, como René Redzepi do Noma, ou, também na América Latina, o peruano Virgílio Martinez, do Central, em Lima – levou o Boragó a ser considerado em 2015 o segundo melhor restaurante da América Latina e, em 2018, um dos 50 melhores restaurantes do mundo (é o n.º 27), na lista The World’s 50 Best.

PUB

Nos dias que antecedem o jantar, Hans Neuner irá mostrar ao chef chileno alguns dos produtos e produtores do Algarve, dos enchidos às ostras, passando pelos percebes e pelo peixe, na lota e em restaurantes regionais.

PUB

O jantar de dia 17 no Ocean tem o valor de 230€ por pessoa sem bebidas incluídas, o wine pairing custa 125€.

PUB