Roseta, Campos e Cunha e Arménio Carlos juntam-se na alternativa a Tomás Correia

A deputada eleita pelo Partido Socialista (independente) Helena Roseta, os ex-ministros Bagão Félix (próximo do CDS) e Campos e Cunha, António Capucho, fundador do PSD (que se desvinculou recentemente) e Arménio Carlos, presidente da CGTP são alguns dos nomes que apoiam António Godinho, o candidato da lista C, às eleições da Associação Mutualista Montepio Geral, agendadas para 7 de Dezembro.

Um grupo que conta ainda com o apoio de personalidades tão diversas como Manuel Carvalho da Silva, ex-presidente da CGTP, Alípio Dias, ex-administrador do BCP, Amílcar Theias, ex-ministro do Ambiente e ex-administrador do nacionalizado BPN, Honório Novo, ex-deputado do PCP, Ana Drago, socióloga, ou os cantores e compositores Ivan Linz e Carlos Mendes, bem como Vítor Baía, desportista, ex-guarda-redes da selecção.

Na lista C, que concorre com o lema “Juntos pelo Montepio” estão ainda nomes como os do comunista Eugénio Rosa ou do General Pinto Ramalho.

António Godinho e os restantes elementos da lista farão a apresentação pública da sua candidatura esta quarta-feira, em Lisboa. A lista C concorre contra Tomás Correia (lista A), que procura permanecer à frente da Associação Mutualista por mais um mandato, e contra Ribeiro Mendes, um dissidente da equipa de Tomás Correia que lidera a lista B.

