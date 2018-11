EDP quer 40% dos clientes com serviços adicionais na factura até 2021

A EDP Comercial, que tem mais de 80% dos cerca de cinco milhões de clientes do mercado liberalizado de electricidade português e assegura cerca de 40% do consumo, quer duplicar até 2021 a penetração dos serviços adicionais na sua base de clientes do segmento doméstico.

A meta é aumentar nos próximos três anos para 40% o total de clientes do segmento residencial com algum tipo de serviço adicional ao fornecimento de electricidade na sua factura mensal, revelou esta terça-feira a administradora executiva do grupo e responsável pela EDP Comercial, Vera Pinto Pereira.

A empresa, que tem actividade em Portugal e Espanha, mas que prevê iniciar a comercialização na Polónia já no próximo ano (no segmento empresarial), está apostada em fazer crescer no seu portefólio produtos associados à mobilidade eléctrica, ao solar fotovoltaico e à gestão dos consumos e eficiência energética, explicou a gestora, num encontro com a imprensa.

Parte importante da estratégia continua a ser também o serviço Funciona, cujas vendas em Portugal estão a crescer este ano 15%, disse Vera Pinto Pereira, sem revelar o número de clientes exacto deste serviço que inclui, por exemplo, assistência técnica.

Assumindo que a EDP está empenhada “no desenho de produtos cada vez mais sofisticados”, a administradora apresentou uma nova “campanha posicional” feita com o objectivo de comunicar aos clientes a evolução de uma empresa que vende energia, para uma empresa que vende “produtos e serviços de energia”.

Questionada sobre os desafios que a introdução de novos serviços e de maior complexidade nas facturas energéticas dos consumidores representa do ponto de vista da supervisão do mercado, Vera Pinto Pereira garantiu que a EDP “tem uma interacção muito saudável” com a entidade reguladora da energia, a ERSE.

