Roger Federer mantém-se na corrida para as meias-finais

Dos muitos recordes que Roger Federer detém, poucos conhecem este: em 16 encontros disputados na segunda jornada na fase de grupos das ATP Finals, o suíço venceu-os todos. A última vitória foi sobre Dominic Thiem, dois dias depois de perder com Kei Nishikori, o que permitiu a Federer voltar a concorrer a um lugar nas meias-finais do evento que encerra a época no ATP World Tour.

“É uma coisa a que não estou habituado: perder e voltar a jogar. Contra Kei, não estávamos ambos a jogar bem e todos os pensamentos eram negativos. Hoje, estive mais feliz no court e lembrei-me do privilégio que é jogar aqui”, afirmou o número três do ranking, após vencer Thiem (6.º), por 6-2, 6-3, em 67 minutos. O austríaco contribuiu com 34 erros não forçados, 15 dos quais de direita, para somar a segunda derrota em Londres, mas ainda tem uma infíma hipótese de ficar entre os dois primeiros do Grupo Lleyton Hewitt.

PUB

Quem também não gostou muito desta rápida vitória de Federer foi quem pagou 120 euros para assistir ao vivo à jornada de terça-feira, já que, à tarde, Kevin Anderson esmagou Kei Nishikori, por 6-0, 6-1, em 64 minutos. “Trabalhei todo o ano para disputar um encontro assim neste momento”, admitiu Anderson. A Arena O2 não testemunhava um encontro tão desequilibrado desde 2004, quando Federer vencer Andy Murray pelos mesmos parciais – pior, só em 2005, quando Federer dominou Gaston Gaudio, com um duplo 6-0.

PUB

Anderson perdeu apenas oito pontos nos sete jogos de serviço, assinou 10 ases – o que significa que irá doar mais mil dólares aos bombeiros de Los Angeles, para ajudar aos esforços no combate aos incêndios que assolam a Califórnia. Mais tarde, a sua mulher, Kelsey, anunciou que Lady Kady irá também doar mil dólares para a sociedade local protectora dos animais.

PUB

“Estou muito orgulhoso. Espero que os meus resultados inspirem mais crianças na África do Sul a jogar ténis. Sinto que quando sirvo bem é difícil para qualquer adversário”, explicou o sul-africano já confirmado nas meias-finais.

PUB