Bruno de Carvalho faz manchetes internacionais

O destaque mediático atribuído à detenção de Bruno de Carvalho teve repercussões na imprensa internacional. Vários órgãos de comunicação estrangeiros noticiaram a operação montada na noite do passado domingo, que culminou na detenção do ex-presidente e de Nuno Mendes, mais conhecido como Mustafá, líder da Juventude Leonina.

O diário desportivo espanhol AS faz manchete com os 56 crimes de que Bruno de Carvalho é indiciado, focando-se no de terrorismo, que permitiu a detenção do ex-presidente “leonino” na noite de 11 de Novembro. “O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi detido este domingo, acusado de terrorismo, sequestro e agressão, pensando-se ser o suposto autor intelectual da invasão protagonizada por adeptos radicais no centro de treinos”, escreve o diário espanhol.

Também o Mundo Deportivo realçou as agressões, explicando os casos dos nove jogadores que rescindiram unilateralmente contrato com o Sporting, dias após a invasão de 15 de Maio. Gelson Martins, um dos quatro jogadores que ainda se encontra em litígio com o emblema de Alvalade e que representa actualmente o Atlético de Madrid é um dos processos ainda por resolver. Como relembra a publicação desportiva, os argentinos Marcos Acuña e Rodrigo Battaglia foram os principais alvos do ataque em Alcochete, que originaria a contestação interna que culminaria com a destituição de Bruno de Carvalho, um mês após o incidente.

Foto O país do novo treinador dos "leões" presta atenção ao desenvolvimento do caso. DR

Também na Holanda, país do novo técnico dos “leões”, Marcel Keizer , o alegado envolvimento do ex-presidente do Sporting no ataque à equipa de futebol em Alcochete é analisado ao pormenor. A RTL Nieuws, estação televisiva holandesa, deu atenção à “postura agressiva” que marcou a presidência de Bruno de Carvalho, assinalando as críticas feitas à equipa nas redes sociais. Também Bas Dost, avançado holandês dos “leões”, mereceu a atenção da estação holandesa, visto que o ponta-de-lança foi um dos jogadores violentamente agredidos por meia centena de adeptos encapuzados.

O jornal desportivo francês L’Équipe explica que um dos activos mais valiosos do clube é, justamente, o local onde foram perpetrados os actos de violência. Das “pérolas” que saíram de Alcochete, os gauleses salientam Luís Figo e Cristiano Ronaldo, jogadores que conquistaram a Bola de Ouro, prémio que destaca o desempenho individual e colectivo ao longo da época.

