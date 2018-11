Vem aí o quarto Toy Story

Esta terça-feira foi lançado o primeiro teaser de Toy Story 4 , a terceira sequela da saga da Pixar que começou em 1995, que chegará às salas de cinema no Verão do próximo ano. É o primeiro novo filme Toy Story em nove anos. No curto vídeo, Woody, Buzz Lightyear e os outros brinquedos dos três filmes anteriores estão a andar à roda, de mãos dadas ao som de Both Sides Now, de Joni Mitchell, e apresenta-se uma nova personagem: Forkie, um garfo a quem é dada voz por Tony Hale, de Arrested Development e Veep.

PUB

Passado um dia, saiu um novo teaser, com tão pouca informação quanto à história do filme como o anterior. Nele, duas novas personagens, Bunny e Ducky, bonecos de peluche interpretados, respectivamente, por Jordan Peele (o realizador de Foge que vai encabeçar a nova A Quinta Dimensão) e Keegan-Michael Key, reagem ao vídeo de terça-feira e falam sobre haver um quarto Toy Story. Enganam-se a dizer a famosa citação de Buzz Lightyear ("Para o infinito, e mais além!"), aparecendo Woody e Buzz para os corrigirem. Os dois falam, agem e movem-se como os arrumadores fãs de Bruce Willis de um dos sketches recorrentes de Key & Peele, o programa que os dois cómicos tiveram entre 2012 e 2015.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

O filme foi anunciado no final de 2014 e tem sido sucessivamente adiado para lá de 2017, o ano em que deveria ter saído. Tem tido uma história atribulada, com Rashida Jones e Will McCormack, que deveriam ter escrito o guião, a terem abandonado o projecto, sendo substituídos por Stephany Folsom. Vai marcar a estreia na realização de longas-metragens Josh Cooley, que tem trabalhado noutros filmes da Pixar como Divertida-Mente, que co-escreveu, Carros ou Ratato uille , em que foi artista de storyboard.

Don Rickles, o cómico que fazia a voz de Mr. Potato Head (na dobragem em português é José Raposo que lhe dá voz, sob o nome Senhor Cabeça de Batata), morreu em 2017, pelo que foi substituído no elenco por Alan Tudyk, de Firefly. De resto, Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Joan Cusack e outras das vozes dos filmes anteriores estão de volta.

PUB