Medeiros/Lucas têm um novo vídeo e uma digressão no horizonte

São uma das duplas mais entusiasmantes da música feita em Portugal dos últimos anos. Falamos do duo açoriano Pedro Lucas e Carlos Medeiros, que já conta três álbuns. Em Março saiu o álbum Sol de Março, que encerra da melhor forma a trilogia iniciada com Mar Aberto de 2015. Trata-se de um disco com âncora no Mediterrâneo, mas de horizontes mais vastos. Ou como escrevia Mário Lopes no suplemento Ípsilon: “se o primeiro álbum era viagem pelo tempo e pela geografia, se o segundo, Terra do Corpo (2016), era diagnóstico à contemporaneidade, este é viagem sem tempo, uma introspecção do que somos.”

Ora é desse álbum que é agora retirada a canção Galgar, com direito a videoclipe, a ser estreado aqui.

O vídeo é realizado pela produtora internacionalmente galardoada Filmes da Mente, coincidindo este lançamento com o anúncio das últimas datas da digressão de 2018 que irão passar por Braga (16 Novembro), Ponta Delgada (17 Novembro), Coimbra (23 Novembro), Aveiro (1 Dezembro), Porto (20 Dezembro) e Sever de Vouga (21 Dezembro)

O mais recente álbum contava com várias colaborações do mundo do jazz: Antoine Gilleron (trompete), Gonçalo Santos (bateria), João Hasselberg (contrabaixo) e Tine Grgurevic (Fender Rhodes), completando-se a ficha técnica com Rui Souza (teclas), que participará nos concertos de Braga e Ponta Delgada.

