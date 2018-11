A época final de A Guerra dos Tronos chega em Abril

Será em Abril do próximo ano que a altamente antecipada temporada final de A Guerra dos Tronos, a série de D.B. Weiss e David Benioff que adapta a saga literária de George R. R. Martin se estreará. Ainda não há data específica, mas cada um dos seis episódios passará primeiro na HBO norte-americana de madrugada e, no dia seguinte, no Syfy em Portugal.

O anúncio foi feito pela HBO com um vídeo feito de imagens de episódios anteriores que foi colocado esta terça-feira no YouTube. O Syfy português também assinalou o anúncio do mês de estreia com um vídeo de Facebook.

Esta não é a única novidade recente deste universo. Enquanto não acaba de escrever The Winds of Winter, o próximo livro da saga que tem sido constantemente adiado, George R.R. Martin vai lançar, a 20 de Novembro, Fire & Blood, que conta a história completa da Casa Targaryen?, uma das famílias que compete pelo trono de ferro a que o título da série se refere.

