Miley Cyrus, Neil Young entre os que perderam as suas casas na Califórnia

Os cantores Miley Cyrus e Neil Young estão entre as centenas de pessoas que perderam as suas casas nos incêndios florestais que destruíram partes da cidade costeira de Malibu, na Califórnia, onde as chamas continuam activas.

"Eu sou uma das sortudas", escreveu Cyrus no Twitter. “Os meus animais e o amor da minha vida [o actor Liam Hemsworth, de quem a cantora está noiva] saíram em segurança e isso é tudo o que importa agora. A minha casa desapareceu, mas as memórias partilhadas com a família e os amigos permanecem fortes.”

Por seu lado, a cantora Lady Gaga e alguns membros da família Kardashian anunciaram que foram forçados a sair das suas casas por causa do incêndio de Woolsey, que matou pelo menos duas pessoas.

A estrela do filme Assim nasce uma estrela visitou um abrigo da Cruz Vermelha Americana no Pacific Palisades no domingo, fazendo passar uma mensagem de esperança e apelando a que as pessoas procurem profissionais de saúde mental, com quem possam falar sobre as suas emoções e dor. “Eu sei que isto não é fácil”, declarou. “Eu sei que muitos estão a sentir uma grande dor e estão em choque, eu sinto-me um pouco atordoada e não tenho certeza quando ou como isto vai afectar-me”, confessou.

Já o cantor Neil Young escreveu no seu site que “os bombeiros nunca viram algo assim nas suas vidas”. “Eu ouvi isto, dito inúmeras vezes nos últimos dois dias, e eu já tinha perdido a minha casa noutro incêndio na Califórnia, e agora neste."

Também os actores Gerard Butler e Camille Grammer anunciaram que perderam as suas casas. Tal como Gaga e Young, também Butler elogiou os soldados da paz.

No domingo, Kim Kardashian falou sobre a “semana realmente difícil” em sua casa na cidade de Calabasas, bem como nas proximidades de Thousand Oaks, local de um tiroteio em massa que matou 12 pessoas. “Os nossos corações estão partidos”, disse Kardashian ao lado de suas irmãs e mãe, quando aceitou uma homenagem no People's Choice Awards, em Santa Monica. “Por mais horrível que tenha sido, é incrível ver o espírito resiliente de todos os envolvidos”, acrescentou.

O actor Charlie Sheen postou no Twitter na sexta-feira que não conseguiu localizar os seus pais, Martin Sheen e Janet. Nesse mesmo dia, à noite, uma equipa de reportagem de televisão localizou o actor em Zuma Beach, em Malibu, onde Martin Sheen declarou que o casal estava bem e que, “provavelmente, ia dormir no carro”. O actor acrescentou que em 48 anos, este foi o pior incêndio que viu naquela região. “Eu nunca vi um incêndio com esta intensidade, por tanto tempo, que destruiu tantas propriedades e causou tanto estrago”, declarou.

