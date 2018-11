A Força Aérea Portuguesa divulgou hoje imagens exclusivas captadas pelo F-16 da Força Aérea aquando do acompanhamento da aeronave da Air Astana que declarou emergência e acabou por aterrar na Base Aérea N.º 11, em Beja. Foram minutos de muita tensão em que, sem controlo sobre o avião e com fraca visibilidade, a tripulação de um Embraer da Air Astana e os controladores aéreos do Aeroporto de Lisboa ponderaram este domingo a realização de uma amaragem no Tejo. A Força Aérea acabaria por entrar em acção e conduzir a aeronave para Beja.