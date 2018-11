F-16 da Força Aérea ajudam segundo avião em emergência em menos de 24 horas

Os caças da Força Aérea Portuguesa (FAP) ajudaram esta segunda-feira um avião da companhia holandesa Transavia, que declarou emergência após descolar do Funchal. A bordo iam 149 passageiros. O incidente aconteceu menos de 24 horas depois de a Força Aérea ter apoiado um avião da companhia aérea do Cazaquistão Air Astana, com seis tripulantes a bordo, que teve "falha crítica nos sistemas de navegação e controlo de voo".

Em comunicado, a Força Aérea revelou que activou esta segunda-feira "a parelha de F-16M, em alerta permanente na Base Aérea N.º 5 (Monte Real), para assistir uma aeronave da companhia aérea holandesa Transavia, que declarou emergência após descolar do Funchal".

O Boeing 737 da Transavia, que transportava 149 passageiros a bordo, "comunicou problemas de pressurização quando fazia a ligação com Amesterdão, tendo divergido e aterrado em segurança no Aeroporto de Faro pelas 12h51", adiantou a Força Aérea, acrescentando que o "voo foi escoltado pelas aeronaves F-16" que saíram da base de Monte Real, em Leiria.

A Força Aérea activou ainda "todo o seu sistema primário de Busca e Salvamento, no decurso da ocorrência".

Força Aérea "estava preparada"

Na sua conta oficial no Twitter, o ministro da Defesa João Cravinho deu conta de mais esta missão de ajuda. "Um voo comercial do Funchal para Amesterdão, com 149 pessoas a bordo, sofreu hoje uma despressurização e aterrou em segurança no aeroporto de Faro. É muito raro ter duas emergências em dois dias, mas a FAP estava preparada", escreveu.

"Esta é a segunda vez que a Força Aérea activa a parelha de F-16 para escoltar uma aeronave civil em dificuldades em menos de 24 horas", salientou também o comunicado da FAP, referindo-se ao apoio dado este domingo ao avião da companhia aérea do Cazaquistão Air Astana, com seis tripulantes a bordo, que teve "falha crítica nos sistemas de navegação e controlo de voo".

O avião da Air Astana levantou de Alverca, onde esteve em reparação. O primeiro pedido de ajuda aconteceu pouco antes das 13h30, quando o piloto entrou em contacto com os controladores aéreos do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, pedido para amarar no mar.

A Força Aérea Portuguesa acabaria por ser accionada e, em 18 minutos, dois caças F-16 colocaram-se ao lado do Embraer cazaque, acompanhando-o durante “cerca de uma hora” até ao aeroporto de Beja. O avião aterrou à terceira tentativa.

