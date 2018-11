Foram 32 os retratos de soldados da I Guerra Mundial que apareceram (e desapareceram) este domingo, 11 de Novembro, nas praias britânicas, para celebrar os 100 anos do Dia de Armistício da I Guerra Mundial. Pages of the Sea, o projecto organizado pelo cineasta inglês Danny Boyle em conjunto com o 14-18 NOW — um programa artístico que tem como foco a I Guerra Mundial —, levou artistas da Sand In Your Eye e cidadãos às praias da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Apesar de praias diferentes, o objectivo era comum: homenagear aqueles que dedicaram a sua vida à guerra, gravando os seus retratos no areal com recurso a stencil e ancinhos.

À revista Time, Boyle explicou que os retratos funcionaram como um complemento às cerimónias formais que decorriam pelo Reino Unido e pretendiam relembrar “um leque de soldados de diferentes níveis e regimentos, desde soldados a tenentes e majores, bem como médicos e enfermeiros”. "Muitos pertenciam a áreas ou comunidades onde foram retratados, outros eram de cidades diferentes ou de comunidades internacionais. Estes indivíduos são apenas uma pequena selecção dos milhões que deram a sua vida à guerra", sublinhou o cineasta inglês.

Assim, foram retratadas figuras como o poeta-soldado Wilfred Owen — que morreu em combate sete dias antes do armistício e cuja face nasceu nas areias de Folkestone, Inglaterra — ou a enfermeira Rachel Ferguson, que morreu em 1918, em Itália, e foi homenageada na praia de Coleraine, na Irlanda do Norte. Ambos os retratos, tal como os 30 restantes, foram varridos pelo mar poucas horas após terem sido gravados. “Quando a maré subir vai levar para sempre e pela última vez as suas faces. Vai ser um último adeus, uma saudação final àqueles que deram as suas vidas”, afirmou Boyle, citado no mesmo texto. O cineasta explicou ainda que as praias eram o local ideal para uma homenagem, por serem "rebeldes" e dos cidadãos, "um espaço democrático".

Além de escrever mensagens de despedida e criar silhuetas na areia para relembrar as vidas perdidas ou alteradas com o conflito — como mostra a segunda imagem desta fotogaleria —, os participantes foram convidados a declamar, em coro, o poema The Wound in Time, de Carol Ann Duffy.