Mudam-se os tempos…

Olhei para a primeira página do PÚBLICO de terça-feira da semana passada e a notícia que me despertou a atenção, no canto inferior esquerdo, foi esta: “Coca Cola queixa-se ao PCP”.

Depois lá fiquei a saber que o encontro tinha a ver com a “guerra fiscal” que está a ser travada entre o governo e as empresas de bebidas, mais ou menos açucaradas. Lembrei-me então do que se passou há mais de quarenta anos! Na 2.ª ou 3.ª Festa do Avante, a Coca Cola, nessa altura ainda a estrear-se em Portugal e para efeitos publicitários, propôs-se oferecer ao PCP toda a bebida necessária para a Festa.

O PCP recusou. A Coca Cola era quase como a bandeira das estrelinhas, um símbolo muito forte do país do Tio Sam. Um símbolo do imperialismo americano. E foi uma tristeza. Tivemos de misturar com o maravilhoso rum cubano uma zurrapa qualquer que existia no mercado para fazer as cubas livres! Que desperdício, meu Deus! Felizmente, hoje em dia, a Coca Cola já pode entrar na Festa do Avante!

Helder Pancadas, Sobreda

Web Summit

A Web Summit é importante para Portugal? Sem dúvida. Estamos integrados num mundo de progresso acelerado (embora descontrolado) de novas tecnologias, pelo que seria quase fatal virar-lhes as costas e ficarmos para trás.

Mas, não nos iludamos: o grande progresso da sociedade tem sido, desde há cerca de um século, apenas materialista e desses avanços tecnológicos têm beneficiado acima de tudo as empresas gigantes americanas e os próprios EUA. E actualmente, com um presidente que só pensa na sua América a liderar o mundo, para o que procura ameaçar, sancionar, prejudicar e dividir os outros! Cuidado, pois. É que ele não parece possuir uma estrutura mental global que nos traga confiança e sossego. Pelo contrário.

Portanto, é com muita preocupação que se assiste a essa corrida louca, visando um desenvolvimento distorcido, incompleto e errado: não é benéfico e são para o conjunto da população, mas fundamentalmente para o interesse de alguns. Não é tornar a vida rápida, mais repleta de carros, aviões, sistemas de comunicação, robots, etc, mais velozes e automáticos que faz o ser humano ficar menos ansioso, tenso e violento, mas mais feliz.

Os cientistas, os sociólogos, os psiquiatras e, sobretudo, os políticos, economistas e financeiros que nos governam têm de se preocupar mais com o progresso moral da sociedade, com a defesa dos grandes princípios e o bom convívio entre pessoas e entre povos e ainda com a necessidade de acabar de vez com as ambições desmedidas, com a corrupção, os paraísos fiscais e a possibilidade de psicopatas e paranóicos atingirem facilmente o poder em países militar e economicamente poderosos.

De contrário, estamos contribuindo para a destruição em acelerado desta sociedade.

António Catita, Lisboa

