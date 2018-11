Ministro do Interior alemão anuncia saída da CSU mas mantém-se no Governo

O ministro do Interior alemão e líder da União Social Cristã (CSU), Horst Seehofer, confirmou nesta segunda-feira que vai deixar a liderança do partido depois de informações contraditórias que surgiram na semana passada. A data da saída será anunciada em breve e Seehofer garantiu que esta decisão não afecta a sua permanência no Governo.

A CSU é o partido-gémeo da União Democrata-Cristã (da chanceler Angela Merkel) na Baviera e integra o Governo de coligação alemão.

“Vou deixar o meu cargo de líder do partido”, anunciou Seehofer aos jornalistas.

Na semana passada fontes próximas do ministro e líder da CSU revelaram ao jornal Die Zeit que Seehofer ia deixar a liderança do partido. No entanto, pouco depois da publicação da notícia, um porta-voz do ministro negou a informação. Agora, foi o próprio a acabar com os rumores.

Seehofer disse que a data da saída da CSU será anunciada mais tarde e que esta decisão não altera a sua posição no Governo.

Esta situação surge depois de um dos piores resultados da história do partido nas últimas eleições na Baviera, onde venceu mas perdeu a maioria absoluta. Porém, Seehofer garantiu que a decisão nada tem a ver com os resultados eleitorais: “Estou a tomar esta decisão para tornar 2019 o ano de renovação para a CSU”, disse.

Seehofer lidera a CSU há dez anos tendo sido, na maioria deste período, um dos mais próximos aliados de Merkel. Porém, nos últimos tempos tornou-se um dos seus principais críticos no seio do Governo, principalmente devido à política de abertura relativamente à imigração.

