Sete dias para descobrir o que se come nas regiões de Itália

Itália não se resume a pizza e massas. A gastronomia italiana é tão rica quanto a história do país e cada região tem pratos típicos e produtos únicos. É essa riqueza que o Governo italiano quer mostrar com a terceira Semana da Cozinha Italiana no Mundo, que acontece entre 19 e 25 de Novembro e que traz a Lisboa e ao Porto chefs, pratos, produtos e histórias do que se come por toda a Itália.

A viagem, que vai passar pelo mar e pelo espaço – o cartaz feito pelo Instituto Italiano de Cultura mostra um astronauta ligado por um fio de esparguete, como se fosse o cordão umbilical, a um prato de massa suspenso no espaço e rodeado de planetas e barcos – começa, logo no dia 19, na região da Úmbria.

Assim, às 18h30, no Instituto, que fica na Rua do Salitre, em Lisboa, há uma degustação de produtos típicos, entre os quais os vinhos DOC e DOCG Sagrantino di Montefalco e Trebbiano Spoletino, as lentilhas de Castelluccio di Norcia IGP, o açafrão de Cascia, o aipo preto de Trevi, o presunto de Norcia, entre outros. Os produtos serão trabalhados pela "agri-chef" (do grupo de cozinheiros ligados ao agroturismo) Maria Zappelli e pelos chefs Fabrizio Gentili e Gigi Catana, com a colaboração de Francesco Palo do restaurante Il Matriciano, de Lisboa. A entrada é livre mas é necessário reservar ([email protected]).

Nessa iniciativa inaugural estará também presente o jornalista e escritor Davide Paolini, conhecido como o Gastronauta, que assina a rubrica A me mi piace no jornal Il Sole 24 Ore e é autor de diversos livros sobre comida e marketing gastronómico e territorial.

Na terça-feira, dia 20, ainda no Instituto Italiano, há um workshop de cozinha regional da Úmbria (entre as 11h e as 13h, preço 15€, é necessário reserva), no qual os mesmos chefs vão ensinar a fazer creme de aipo preto, sopa de lentilhas, strangozzi (um tipo de massa) e creme de grão com espinafres.

Na quinta-feira, dia 22, é altura de descobrir a cozinha de Nápoles, noutro workshop (mesma hora e mesmo preço), desta vez com o chef Necci Bertini, do restaurante Hostaria Luce, de Roma. Será uma oportunidade para aprender a fazer parmigiana de beringelas e sartù de arroz.

Há outras propostas na Semana da Cozinha Italiana no Mundo, as tais que passam por barcos e pelo espaço. O campeão de vela Raimondo Cappa estará às 19h de quarta-feira, dia 21, no Instituto Italiano para apresentar o Reale Yacht Club Canottieri Savoia, de Nápoles, fundado em 1893 pelo seu avô. Não se poderá andar de barco, mas será possível provar alguns dos pratos que habitualmente se comem a bordo, como a frittata (omeleta) de massa, a mozzarella in carrozza e o gattò de batatas – tudo elaborado pelo chef Necci Bertini com a colaboração de Giuseppe Godono do La Pasta Fresca, de Lisboa. A entrada é livre, mas com reserva obrigatória.

Na sexta-feira, às 19h, a viagem é ao espaço, com Raffaele Tiberino que, sempre no Instituto Italiano, irá contar a história da empresa familiar que nasceu em 1888 em Bari e desde 2007 é responsável pela preparação dos menus italianos para os astronautas da Estação Espacial Internacional. No final, há uma degustação de produtos da Apúlia (entrada livre, reserva obrigatória). No mesmo dia, às 18h30, a Câmara de Comércio Italiana para Portugal organiza uma prova de vinhos italianos (contacto [email protected]).

A semana dedicada à gastronomia italiana inclui ainda, no dia 20, na Embaixada de Itália, um jantar de gala de homenagem a Rossini, que era também um entusiástico gastrónomo, pelos 150 anos da sua morte – o menu será da responsabilidade do chef Pasquale Laera, que tem uma estrela Michelin, e haverá uma exibição musical da mezzo-soprano Joana Dinis da Fonseca e do pianista Alessio Velloti, que interpretarão áreas de Rossini. O chef Laera dará ainda um workshop para estudantes da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.

Os sabores italianos chegarão também ao Porto, com um workshop de carving (escultura e decoração culinária) na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto (dia 16 às 14h30) e um jantar-concerto com a Federação dos Cozinheiros do Lácio (dia 17 às 20h, na mesma escola). E ainda, no dia 23, às 9h30, uma conferência dedicada à Dieta Mediterrânica, na Reitoria da Universidade do Porto. No Mercado Municipal de Loulé, no Algarve, há, no dia 24 de Novembro às 19h, um showcooking e um jantar.

Entre os dias 19 e 24 de Novembro, vários restaurantes em Portugal disponibilizarão um menu especial de cozinha italiana. Em Lisboa, os participantes serão Ciao Gaucho, Come Prima, Il Covo, Il Gattopardo, Il Mercato, La Pasta Fresca, La Risotteria, Osteria – Cucina di amici, Patio Antico, Pizzeria Il Giosário, Raffaello. No Norte do país, os participantes são Il Ristorantino (Matosinhos), La Piadona (Porto), Ristorante La Fontana (Porto), Ristorante Mamma Mia (Braga), Ristorante Pulcini (Leça da Palmeira) e San Martino Prestige (Vila Nova de Gaia).

