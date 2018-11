Lucro da Sonaecom mais que duplica até Setembro

O lucro da Sonaecom fixou-se em 70,5 milhões de euros entre Janeiro e Setembro, quase triplicando face aos 24,9 milhões de euros registados no período homólogo de 2017, foi hoje comunicado ao mercado.

“O resultado líquido atribuível ao grupo fixou-se em 70,5 milhões de euros, significativamente acima dos 24,9 milhões de euros obtidos nos [primeiros] nove meses de 2017”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Por sua vez, até Setembro, o volume de negócios do grupo subiu 16,7%, em comparação com o período homólogo, para 122,7 milhões de euros.

O resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) totalizou 30,2 milhões de euros, uma subida de 26,1%.

Já o investimento (capex) operacional, excluindo investimentos financeiros, caiu 18,2% para 5,4 milhões de euros.

A dívida líquida do grupo, com participação na operadora Nos e dono do jornal PÚBLICO, recuou 28,1% para 237,3 milhões de euros.

