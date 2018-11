Massimiliano Allegri nomeado treinador do ano em Itália

Massimiliano Allegri venceu esta segunda-feira o prémio de treinador da época em Itália, pela quarta vez, depois de na temporada passada ter levado a Juventus à conquista do sétimo título de campeão consecutivo.

O técnico italiano recebeu 17 votos para o prémio denominado como Panchina d'Oro, que distingue o melhor treinador, superando o ex-Nápoles, Maurizio Sarri, que está actualmente a orientar os ingleses do Chelsea, e o treinador da Lazio, Simone Inzaghi, que obtiveram oito votos cada um.

"Obrigado ao clube e aos jogadores. São eles que vão para o campo e ganham os jogos", agradeceu Massimiliano Allegri. Logo de seguida, o técnico anunciou que "o objectivo é ganhar o oitavo título de campeão consecutivo e depois a Liga dos Campeões", mas confessou: "Vamos ver se teremos um bocadinho da sorte do nosso lado."

Allegri, que orienta os futebolistas internacionais portugueses João Cancelo e Cristiano Ronaldo, venceu o prémio pela primeira vez ao serviço do Cagliari, na época 2008/09, voltando a recebê-lo em mais três ocasiões, ao serviço da Juventus (2014/15, 2016/17 e 2017/18). É a primeira vez em quatro anos que um treinador vence este galardão por duas vezes consecutivas. Antes de Allegri, Antonio Conte, que também quando treinou a Juventus, venceu o prémio em três ocasiões (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014).

No passado domingo, a Juventus venceu o terceiro jogo consecutivo no campeonato de futebol italiano após vencer o AC Milan, em San Siro, por 0-2. Cristiano Ronaldo foi o autor do segundo golo. Após 12 jornadas, a equipa de Turim ainda não perdeu na Serie A, tendo 11 vitórias e um empate. No entanto, a Juventus perdeu a última partida na Liga dos Campeões, em casa, por 1-2, frente aos ingleses do Manchester United, orientado pelo português José Mourinho.

