Marcel Keizer quer "melhorar um pouco mais" o Sporting

O holandês Marcel Keizer deu, nesta segunda-feira, a sua primeira conferência de imprensa como treinador do Sporting. Expressando-se em inglês e denotando alguma contenção nas palavras, o novo homem forte dos "leões" afirmou que espera "melhorar um pouco mais a equipa" "leonina" e conquistar títulos.

"Quando jogamos num clube de topo quer-se ganhar títulos. Por agora queremos tornar a equipa forte. Estou satisfeito por terem ganho os últimos jogos e vamos tentar que a equipa fica melhor", declarou nesta segunda-feira o novo treinador do Sporting, no auditório do Estádio José Alvalade, com Frederico Varandas, presidente do clube, ao seu lado.

Não foi a exuberância que marcou a estreia de Marcel Keizer como novo homem forte do futebol sportinguista. O facto de ser estrangeiro e de não se expressar em português pode ajudar a explicar a conferência de imprensa muito contida do técnico holandês.

Keizer, que no domingo assistiu ao jogo entre o Sporting e o Desportivo de Chaves, que os "leões" venceram por 2-1, afirmou que gostou do que viu. Especialmente da "energia" patente. Mas prometeu fazer mudanças a este Sporting que tem vindo a ser treinado interinamente por Tiago Fernandes, depois do despedimento de José Peseiro.

"Cada treinador tem a sua filosofia. O espírito e a energia foram fantásticos. Mas esperamos melhorar um pouco mais", declarou Keizer antes de assumir que ter aceitado o cargo de técnico principal do Sporting "é um grande desafio" para si.

Pedindo um pouco de "paciência" até as suas ideias serem colocadas plenamente em prática, Keizer explicou um pouco da sua filosofia de jogo: "As minhas equipas jogam com energia. Gosto desta equipa [do Sporting], gosto de jogadores que jogam com amor pelo clube. E vou tentar acrescentar algo. Sou um treinador que gosta de atacar mas também ter consistência defensiva."

O técnico holandês, de 49 anos, assinou contrato com o Sporting por duas épocas e meia, até 30 de Junho de 2021, sucedendo a José Peseiro, que deixou o comando técnico do clube em 1 de Novembro, após a derrota por 2-1 na recepção ao Estoril, do segundo escalão do futebol português, em jogo da Taça da Liga.

Keizer, que se desvinculou do Al Jazira, clube dos Emirados Árabes Unidos, enfrenta a segunda experiência fora da Holanda, onde treinou Telstar, Emmen, Cambuur e Ajax. O holandês encontra o Sporting a lutar em todas as frentes e no segundo lugar da I Liga, a dois pontos de distância do líder e campeão FC Porto.

