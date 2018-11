Detenção de Bruno de Carvalho pode facilitar rescisões de jogadores

A detenção para interrogatório do ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, no passado domingo, pelo alegado envolvimento no ataque à Academia de Alcochete, pode dar peso à justa causa invocada pelos jogadores nos processos de rescisão. Gelson Martins, Daniel Podence, Rúben Ribeiro e Rafael Leão ainda se encontram em litígio com o clube “leonino”

Soraia Quarenta, da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, relembra que o desentendimento laboral não se prende apenas com as agressões em Alcochete: “Até aqui discutia-se se o que se tinha passado seria motivo bastante para a justa causa. Há que não esquecer que a maioria dos jogadores alegou um assédio moral e laboral por parte do presidente, que culminou no ataque. Com a implicação de Bruno de Carvalho no processo a balança começa a tender para o lado dos jogadores e a justa causa começa a ganhar mais força”.

Na opinião da advogada , o caso Gelson é o mais complicado, devido ao peso que o jogador tinha no plantel: "Tendo em conta que seria o activo mais valioso do plantel, diria que há um impacto maior. Também foi para um clube com maior peso e exposição mediática".

PUB

PUB

PUB

Também Albano Sarmento, advogado sócio da Goméz-Acebo & Pombo, reiterou que os argumentos dos jogadores ganham peso, com os acontecimentos recentes : “As implicações para o Sporting serão muito más, especialmente no que toca aos jogadores em litígio. Se se provar a ligação do ex-presidente [ao incidente na Academia de Alcochete] os argumentos dos jogadores, que alegaram justa causa, tornam-se praticamente irrefutáveis”.

No que diz respeito às consequências financeiras para o emblema de Alvalade, Albano Sarmento explica que o ponto principal se prende com os futuros clubes dos profissionais: “O impacto financeiro para o Sporting depende do futuro dos jogadores. A indemnização está relacionada com o facto de os jogadores estarem a jogar noutro clube ou não, porque apenas teriam direito de receber a quantia correspondente à duração do contrato. Não sei qual será o valor [que o Sporting pode perder]. Ainda é prematuro para medirmos esse impacto”.

No passado domingo, dia 11 de Novembro, o ex-presidente do Sporting foi detido para interrogatório, no âmbito da investigação ao ataque à Academia de Alcochete. Bruno de Carvalho, destituído da liderança dos "leões" no passado mês de Junho, será presente ao juiz nas próximas 48 horas encontrando-se nas instalações da Guarda Nacional Republicana (GNR), em Alcochete.

Simultaneamente, a GNR efectuou buscas à sede da Juventude Leonina, principal claque do Sporting. Na sequência dessa operação, que teve lugar antes do jogo entre os "leões" e o Chaves, Mustafá, líder do grupo organizado, foi detido, também por suspeitas quanto ao envolvimento nas agressões em Alcochete, que tiveram lugar a 15 de Maio.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sporting já resolveu cinco casos

A detenção de Bruno de Carvalho acontece num momento em que o sucessor, Frederico Varandas, tentava chegar a acordo com os jogadores em processo de rescisão, com o intuito de salvaguardar os interesses dos "leões". No passado mês de Outubro, Varandas tinha conseguido alcançar um acordo com Rui Patrício, relativo à transferência do guarda-redes para os ingleses do Wolverhampton. O clube de Alvalade recebeu 18 milhões de euros pelo internacional português.

Também William Carvalho, outro capitão dos “leões”, foi negociado, por sua vez para os espanhóis do Bétis . Bruno Fernandes, Bas Dost e Battaglia voltaram atrás na decisão de rescisão, reintegrando o plantel “leonino”. Gelson Martins foi para o Atlético de Madrid a custo zero, representando a maior dor de cabeça para o actual segundo classificado do campeonato.

PUB