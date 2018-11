André Gomes não joga com Itália e Polónia por lesão

O médio André Gomes vai falhar os jogos com Itália e Polónia, da Liga das Nações, devido a problemas físicos, anunciou nesta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), numa nota publicada no seu site oficial.

"Depois da análise a exames efectuados esta segunda-feira, a Unidade de Saúde e Performance da FPF considerou que o jogador André Gomes não está apto a integrar os trabalhos da selecção nacional", divulgou o organismo.

O regresso do jogador do Everton foi uma das novidades da mais recente convocatória do seleccionador Fernando Santos, que fez também voltar José Fonte, Raphael Guerreiro e João Mário, todos campeões europeus em 2016.

No mesmo comunicado da FPF, não há qualquer referência à possibilidade de Fernando Santos chamar um jogador para ocupar o lugar deixado vago por André Gomes.

Os restantes 24 jogadores convocados concentraram-se numa unidade hoteleira de Cascais, onde a selecção nacional vai estagiar até quinta-feira, dia em que viaja até Milão.

Como era esperado, o capitão Cristiano Ronaldo voltou a ficar de fora das opções do seleccionador Fernando Santos e só vai regressar à equipa em 2019.

Portugal defronta a Itália em 17 de Novembro, bastando-lhe um empate para vencer o grupo 3 da Liga A e se qualificar para a final-a-quatro que deverá organizar, em Junho de 2019 -, mas mesmo uma derrota em Milão poderá ser rectificada três dias mais tarde, em 20 de Novembro, quando receber a "lanterna-vermelha" e já despromovida Polónia, em Guimarães.

