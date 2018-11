Chuva persistente e forte põe seis distritos sob aviso laranja

Os distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa, Castelo Branco, Guarda e Portalegre vão estar este domingo sob aviso laranja a partir da manhã por se preverem períodos de chuva por vezes forte e persistente, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja, o segundo mais grave, vai vigorar nos distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa e Portalegre entre as 9h e as 18h e na Guarda e em Castelo Branco entre as 12h e as 21h.

Ao aviso laranja corresponde a uma "situação meteorológica de risco moderado a elevado", segundo a classificação do IPMA que aconselha a população, para nestes casos, "manter-se ao corrente da evolução das condições meteorológicas e seguir as orientações da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).

PUB

PUB

PUB

A chuva persistente, e por vezes forte, levou o IPMA a colocar os restantes distritos sob aviso amarelo, o terceiro mais grave, praticamente durante todo o dia.

No sábado, a ANPC alertou para a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano e de inundações devido ao agravamento das condições meteorológicas previsto para domingo.

A Protecção Civil refere que o estado do tempo em Portugal Continental está, desde sexta-feira, "influenciado por uma corrente zonal à qual está associada uma massa de ar tropical, muito húmida, que é responsável por precipitação persistente, e por vezes forte". O mau tempo levou à queda de uma árvore, em Ourém, que resultou na morte de uma pessoa.

Este domingo, aproxima-se "um vale nos níveis altos da troposfera, em processo de cavamento", que poderá originar uma atmosfera instável, essencialmente nas regiões a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, onde poderão ocorrer eventuais trovoadas, explicava a ANPC.

A Autoridade está a acompanhar as bacias do Cavado, Douro, Vouga, Mondego, Tejo e Ribeiras do Oeste devido à chuva.

Para domingo, o IPMA prevê períodos de chuva, sendo persistente e por vezes forte, em especial no litoral Norte, região Centro e Alentejo. Haverá possibilidade de trovoada na região Sul a partir da tarde.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A queda de neve é igualmente esperada no final do dia nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

O vento soprará mais forte no litoral Norte e Centro, até final da manhã, e no litoral Sul a partir do início da tarde.

É ainda aguardada uma pequena descida de temperatura nas regiões Norte e Centro.

PUB