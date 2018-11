Chuva forte provoca dezenas de inundações no distrito de Lisboa

Até às 13h deste domingo, contavam-se dezenas de inundações (69) no distrito de Lisboa devido à forte chuva que começou a cair a partir do fim da manhã.

O site da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) registava 77 ocorrências relacionadas com o mau tempo no distrito de Lisboa, particularmente nos concelhos de Cascais, Sintra, Vila Franca de Xira, Oeiras e Loures.

O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa registava, à mesma hora, no seu site, 54 ocorrências activas na cidade, entre inundações e quedas de árvore.

No total dos distritos de Portugal continental, a maior parte das ocorrências está relacionada com inundações (108). Até ao fim da manhã tinham sido também registadas algumas quedas de árvores (21) e operações de limpezas de via (16).

Desde o início do dia, já foram mobilizados 145 meios terrestres e 402 operacionais.

No sábado, a Protecção Civil alertou para a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano e de inundações devido ao agravamento das condições meteorológicas previsto para este domingo, com chuva persistente.

Este domingo, há seis distritos em alerta laranja por causa da chuva forte e persistente — Setúbal, Santarém, Lisboa, Castelo Branco, Guarda e Portalegre. Ao aviso laranja corresponde a uma "situação meteorológica de risco moderado a elevado", segundo a classificação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aconselha a população a "manter-se ao corrente da evolução das condições meteorológicas e seguir as orientações da ANPC.

