Vereador Manuel Grilo sobe à direcção do Bloco

O vereador na Câmara de Lisboa, Manuel Grilo, integra a Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, eleita este domingo pela XI Convenção do Bloco de Esquerda. Manuel Grilo substitui-o Ricardo Robles no único mandato camarário obtido pelos bloquistas nas últimas autárquicas na capital.

A outra novidade na nova direcção máxima do BE entre convenções é Bruno Maia, o médico que foi um dos líderes do movimento social pela legalização da eutanásia. A Mesa Nacional foi eleita com voto secreto em urna fechada. A lista da direcção associada à moção A obteve 457 votos, enquanto a lista da moção C teve 62 votos. Com 584 votantes, esta votação teve 57 votos brancos e oito nulos. A lista da direcção assegurou 70 e a da oposição interna dez.

PUB

Nas votações feitas de braço no ar pelos delegados no domingo de manhã, a moção A, da direcção, recolheu 459 votos e as moções dos críticos internos tiveram respectivamente: moção C nove votos e moção M 40. Houve duas abstenções.

PUB

Para a Comissão de Direitos apenas concorreu a lista da direcção que obteve 494 votos, tendo existido 76 brancos e 14 nulos, em 584 votantes.

PUB

PUB