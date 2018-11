Mariana Mortágua: "Vamos ser governo? Estamos prontos, camaradas, estamos prontos!"

A deputada Mariana Mortágua não deixou neste domingo quaisquer dúvidas sobre as pretensões do Bloco de Esquerda (BE) para a próxima legislatura: "Perguntam-nos se queremos ser governo. Sim, queremos ser governo. Vamos ser governo? Estamos prontos, camaradas, estamos prontos!"

Antes tinha discursado Jorge Costa. Com um ano de eleições a aproximar-se, o deputado bloquista decidiu neste domingo alertar o BE para a campanha difícil que se avizinha, porque o PS vai lutar pela maioria absoluta. E isso vai, sublinhou, agradar ao poder económico que quer se regresse “à velha alternância”. “O capital quer que esta legislatura seja um parênteses”, disse Jorge Costa na XI Convenção Nacional do partido, em Lisboa.

Esse poder económico, que inclui, segundo Jorge Costa, empresas como a Galp ou a EDP, mas também as confederações patronais, “olham para esta legislatura e não perdoam” as conquistas sociais alcançadas. “Vão lá perguntar se o BE é mesmo um partido igual aos outros”, afirmou.

Para alguns empresários, aliás, continuou Jorge Costa, BE e PCP – os parceiros do Governo nesta legislatura – “só atrapalham”, mas o PS não. Querem, por exemplo, que a expressão “partidos de protesto”, que saiu do léxico político com a “geringonça”, seja recuperada.

Mas tudo isto só dá “uma certeza” a Jorge Costa: “Alguma coisa andamos a fazer bem nos últimos tempos.”

