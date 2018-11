Pedro Nuno dispensado da Convenção do BE

Governo, Presidente e os demais partidos mandam sempre representantes ao encerramento dos congressos de cada força política. Desde que a geringonça se formou, Pedro Nuno Santos, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, foi sempre o "enviado especial" do Governo a todos os congressos, da esquerda à direita. A razão era óbvia: sendo o governante com a pasta dos assuntos parlamentares, era o mais próximo dos partidos com assento parlamentar, daqueles que participavam do acordo do Governo e dos outros.

Costa decidiu mudar esta "tradição" e pela primeira vez não enviou Pedro Nuno, mas sim a secretária de Estado adjunta Mariana Vieira da Silva. A convenção do Bloco é a primeira que se realiza depois do Congresso do PS em que Pedro Nuno Santos marcou o seu território enquanto líder de uma corrente mais à esquerda do PS - e de futuro candidato a secretário-geral. A atitude não agradou ao primeiro-ministro que fez questão, no seu discurso de encerramento, de afirmar que não tinha "metido os papéis para a reforma".

