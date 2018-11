Catarina Martins: "Faremos parte do Governo quando o povo quiser"

No discurso de encerramento da XI Convenção do Bloco de Esquerda, a coordenadora do partido, Catarina Martins, garantiu que o BE fará "parte do Governo quando o povo quiser" e elencou mesmo as cinco áreas nas quais o partido se baterá por mais conquistas: Serviço Nacional de Saúde; demografia e universalidade do Estado Social; ambiente; controlo público da banca e da energia; e criação de uma entidade da transparência com regras para eleitos e gestores públicos.

Antes, Catarina Martins lamentou que, no Congresso do PS, o secretário-geral do PS, António Costa, não tivesse referido que "este Governo só vive por causa dos acordos à esquerda".

Como resposta, a bloquista preferiu salientar que uma "convergência que nunca tinha existido antes" e, por isso, saudou "com amizade toda a gente que trabalhou nesta convergência". "Não nos arrependemos de nada", garantiu.

